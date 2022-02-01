Прага, 1 февраля 2022, 01:15 — REGNUM Первые в стране случаи заражения новым подвидом штамма коронавируса «Омикрон», получившим обозначение BA.2, выявили в Чехии, 31 января сообщил на своем сайте Государственный медицинский институт республики.
Речь идет о пяти фактах инфицирования, которые были подтверждены через секвенирование. В настоящее время BA.2 доминирует в Дании и Швеции.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в чешской столице Праге состоялась акция протеста против коронавирусных ограничений, которые действуют в стране.
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