Сантьяго, , 09:55 — REGNUM Власти Аргентины и Чили достигли 31 января решения кризиса, затронувшего водителей грузовиков, которые не могут пересечь границу этих двух госудрств из-за медленного тестирования на коронавирус. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Дальнобойщики Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Более 3000 грузовиков застряли на пограничном переходе из-за протеста против задержек, вызванных строгими санитарными ограничениями, принятыми чилийскими властями на границе с 14 января. Водителям пришлось обустраивать свой быт, ожидая изменений в правилах, которые требуются в Чили для пересечения границы.

Аргентинские дальнобойщики также утверждали, что подвергались жестокому обращению со стороны сотрудников миграционной службы, а медицинских пунктов и персонала для сдачи тестов не хватало.

В результате переговоров стороны пришли к соглашению, что водители грузовиков должны будут сдать отрицательный ПЦР-тест не более чем за 72 часа до начала поездки и больше не будут проходить тестирование на антигены на пограничном контроле. Однако тестирование будет проводиться для тех, у кого нет ПЦР-теста, либо срок его действия истёк. Также с семи до 14 часов будет увеличено время работы КПП для грузовиков.

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