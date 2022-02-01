Лима, 1 февраля 2022, 00:59 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо объявил о решении обновить состав правительства страны, возглавляемого Миртой Васкес. Об этом 31 января он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
В Перу разворачивается политический кризис, в ходе которого ранее свои посты покинули министр внутренних дел Авелино Гильен и главнокомандующий национальной полицией Хавьер Галлардо. Происходящее вызывает многочисленные разногласия в правящей партии.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Перу Педро Кастильо принял отставку Авелино Гильена с поста министра внутренних дел.
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