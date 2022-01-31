Лима, 1 февраля, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо объявил о решении обновить состав правительства страны, возглавляемого Миртой Васкес. Об этом 31 января он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Gob.pe Педро Кастильо

Педро Кастильо «Как я всегда заявлял в своих выступлениях, кабинет постоянно оценивается. По этой причине я решил обновить его и сформировать новую команду. Я благодарю за поддержку председателя правительства Мирту Васкес и государственных министров. Мы и дальше будем идти по пути развития на благо страны».

В Перу разворачивается политический кризис, в ходе которого ранее свои посты покинули министр внутренних дел Авелино Гильен и главнокомандующий национальной полицией Хавьер Галлардо. Происходящее вызывает многочисленные разногласия в правящей партии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Перу Педро Кастильо принял отставку Авелино Гильена с поста министра внутренних дел.