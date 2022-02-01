Буэнос-Айрес, , 09:52 — REGNUM Большая часть вакцин от коронавируса, пожертвованных в 2022 году Аргентиной странам Карибского бассейна, Азии и Африки, была просрочена. Об этом 31 января сообщило новостное агентство MercoPress.

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca (сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília

Всего было пожертвовано 4 миллиона 272 тысяч доз вакцины AstraZeneca. По одному миллиону доз было передано Боливии и Египту, Вьетнам и Филиппины получили по 500 тысяч доз, ещё по 400 тысяч были направлены в Мозамбик, Кению и Анголу. Карибские страны получили суммарно около 60 тысяч доз. Срок годности большей части вакцин истек в декабре 2021 года, оставшаяся часть перестанет быть годной в январе 2022 года.

Правительство Аргентины оправдывало свои действия «принципами равенства, солидарности и братства», а также поддержкой стратегии равного доступа к вакцинам.

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