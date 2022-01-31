Белград, 1 февраля, 2022, 01:52 — ИА Регнум. За последние сутки в Сербии подтверждено более 13 000 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовало 31 января министерство здравоохранения Сербии на своем официальном сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

От последствий COVID-19 умерло 57 человек. В больницах в настоящее время лечится более 3500 пациентов, из них 151 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Одна из главных больниц в Белграде, специализирующихся на лечении COVID-19 — Клинический центр «Бежанийска коса», 31 января остался без свободных коек. Директор больницы Мария Здравкович отметила, что заняты все 24 места в отделении интенсивной терапии.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса, в Сербии от последствий COVID-19 умерло более 13 500 человек.