Киев, , 00:40 — REGNUM Пятый по счету самолет с партией вооружения для Украины прибыл из США в Киев, 31 января сообщил на своей странице в Twitter украинский министр обороны Алексей Резников.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вес груза составил 84 тонны. Глава ведомства отметил, что в ближайшие дни Украина должна получить еще одну партию военной помощи из США.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января канадский министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Канада передислоцировала свои войска, которые находятся на Украине, в район западнее реки Днепр.

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