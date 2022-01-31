Киев, 1 февраля, 2022, 00:40 — ИА Регнум. Пятый по счету самолет с партией вооружения для Украины прибыл из США в Киев, 31 января сообщил на своей странице в Twitter украинский министр обороны Алексей Резников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

Вес груза составил 84 тонны. Глава ведомства отметил, что в ближайшие дни Украина должна получить еще одну партию военной помощи из США.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января канадский министр обороны Анита Ананд заявила, что Канада передислоцировала свои войска, которые находятся на Украине, в район западнее реки Днепр.