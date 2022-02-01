Нью-Йорк, США, , 00:35 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 31 января ростом. Больше других прибавил Nasdaq.

Рост (сс) geralt

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 406,39 пункта (1,17%), до уровня 35 131,86 пункта. S&P 500 подорожал на 83,70 пункта (1,89%), до уровня 4515,55 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 469,31 пункта (3,41%), до уровня 14 239,88 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,52 (1,75%), до уровня $88,34 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 января — последнего рабочего дня недели — ростом.

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