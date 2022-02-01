Кито, 1 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Разрыв трубопровода тяжелой нефти в Эквадоре привел к утечке нефти в природоохранной зоне национального парка Каямбе-Кока, заявило 31 января министерство окружающей среды и водных ресурсов. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Загрязнение нефтью

Согласно техническим отчетам происшествия, разлив нефти затронул 2,1 га территории, 1,6 га из которых находятся в пределах природоохранной зоны. Министерство уведомило руководство трубопровода о масштабах воздействия на окружающую среду и потребовало от него начать подробное расследование ущерба.

В настоящее время технические бригады министерства обследуют 210 километров течения реки Коки, в районе русла которой и произошла утечка.