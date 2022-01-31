Гавана, 1 февраля, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Рекордно низкая с 1981 года температура воздуха в январе зарегистрирована на Кубе, 31 января сообщило издание Granma со ссылкой на Национальный институт метеорологии страны.

Цитата из к/ф «Нечто». Реж. Джон Карпентер. 1982. США Холод

Так, в 33 районах республики столбики термометров опустились до минус 10 градусов по шкале Цельсия, а в еще восьми — до минус 5. Синоптики отмечают, что аномальные холода установились на Кубе из-за воздушных масс, пришедших из Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января власти американского штата Флорида призвали жителей региона соблюдать меры предосторожности из-за массовых случаев падения с деревьев игуан, которые страдают от аномально холодной погоды.