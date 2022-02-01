Бразилиа, , 09:34 — REGNUM Пассажирский самолет с пятью пассажирами на борту разбился 31 января в центральной Бразилии. Ни один пассажир не погиб. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Бразилия Иван Шилов © ИА REGNUM

Крушение произошло после того, как самолет потерял управление под воздействием сильного бокового ветра на малой высоте. На место крушения прибыла пожарная бригада.

Пассажиры и пилот воздушного судна находятся под наблюдением. Среди пассажиров были женщина и её двухмесячный ребёнок, которые были госпитализированы для оценки состояния их здоровья.

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