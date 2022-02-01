Бразилиа, 1 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Пассажирский самолет с пятью пассажирами на борту разбился 31 января в центральной Бразилии. Ни один пассажир не погиб. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

Крушение произошло после того, как самолет потерял управление под воздействием сильного бокового ветра на малой высоте. На место крушения прибыла пожарная бригада.

Пассажиры и пилот воздушного судна находятся под наблюдением. Среди пассажиров были женщина и её двухмесячный ребёнок, которые были госпитализированы для оценки состояния их здоровья.