Москва, , 09:20 — REGNUM Детские технопарки и площадки профориентации проведут интерактивные программы для московских школьников. Об этом 1 февраля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Познавательная акция «День без турникетов. Дети» вновь пройдет в Москве с 8 февраля по 29 апреля. Регистрация на неё уже открылась на сайте детских технопарков города. В акции примут участие в общей сложности 36 профориентационных площадок, в том числе 10 детских технопарков. Занятия предназначены для организованных групп школьников с обязательным сопровождением учителей или родителей.

«В рамках нового этапа программы с февраля по апрель запланировано около 375 познавательных мероприятий. Они пройдут на 36 площадках — в детских технопарках столицы и центрах ранней профнавигации», — сказала Сергунина.

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