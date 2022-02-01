Минск, , 00:05 — REGNUM Александр Лукашенко подписал закон, которым утверждается новая редакция Кодекса об образовании. Об этом 31 января сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко President.gov.by

«Законом определяются основы государственной политики в сфере образования, закрепляются положения, направленные на повышение эффективности, качества и доступности образования, с учетом тенденций развития современного образовательного пространства и практики применения действующего кодекса», — сказано в официальном комментарии.

Теперь кодексом предусматривается всеобщее получение общего среднего образования (в настоящее время общего базового образования), проведение итоговой аттестации по завершении общего среднего образования по отдельным учебным предметам в виде централизованного экзамена (ЦТ).

В соответствии с документом расширяется сфера применения целевой подготовки для организаций, расположенных не только в малых населенных пунктах и на «загрязнённых территориях» (пострадавших от аварии на ЧАЭС), но и в иных населённых пунктах. Также предусматривается функционирование на уровне профессионально-технического и среднего специального образования колледжей, на уровне высшего образования — университетов, академий и институтов.

Кодексом закрепляется дистанционное обучение как самостоятельная форма получения образования. Также устанавливается возможность реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия между учреждениями образования.

«По отдельным техническим и медицинским специальностям вводится специальное высшее образование. Появляется новый вид дополнительного образования — одаренных детей и молодежи на базе Национального детского технопарка, — отметили в президентской пресс-службе. — В законе предлагаются также иные нормы, в том числе предусматривающие уточнение и перераспределение полномочий государственных органов по управлению в сфере образования».

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