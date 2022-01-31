Минск, 1 февраля, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Белорусские вкладчики увеличивают депозиты, несмотря на исходящие от России «геополитические риски». Об этом 31 января заявил глава Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур после докладаАлександру Лукашенко о ситуации с финансами постсоветской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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«Есть геополитические риски мирового масштаба, в частности у нашего соседа — в России. Все давно понимают, что, учитывая тесные экономические отношения с Российской Федерацией, мы наблюдаем в том числе и определенные корреляции по волатильности курса белорусского рубля вместе с волатильностью российского рубля», — цитирует Каллаура белорусское госинформагентство БелТА.

Главный белорусский банкир поведал пропагандистам, что в 2021 году ставка по срочным депозитам в белорусских рублях составила 16,7%, и отметил при этом: «Это хорошая доходность в реальном выражении».

«Экспортеров нужно поддерживать всегда. Но кредиты должны быть рыночными в первую очередь. Если мы хотим поддержать определенные направления, например экспорт для малых и средних предприятий, то действуют соответствующие продукты, программы Банка развития совместно с банковским сообществом. Если они не востребованы, мы вполне допускаем, что могут быть и дополнительные мероприятия по льготированию процентных ставок в установленном порядке», — сообщил председатель Нацбанка Белоруссии.