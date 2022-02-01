Сараево, , 01:26 — REGNUM Общие выборы в Боснии и Герцеговине пройдут в октябре текущего года, несмотря на результат переговоров о реформе избирательного законодательства. Об этом 31янвая заявил председатель Центральной избирательной комиссии БиГ Желько Бакалар.

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«Нет конституционных и законодательных препятствий для организации общих выборов в этом году. У нас нет необходимости принимать определенную позицию по поводу проведения выборов, так как закон предельно четко говорит, что проведение выборов просто необходимо», — заявил Бакалар новостному агентству «Срна».

Председатель ЦИК БиГ добавил, что сроки проведения выборов могут изменится только если в действующее избирательное законодательство будут внесены соответствующие поправки.

Напомним, что 26 января Сараево посетил спецпредставитель США Западным Балканам Мэттью Палмер. Он обсудил с представителями обеих палат парламента БиГ реформу избирательного законодательства. По словам Палмера, главная цель реформ — обеспечить легальность избирательного процесса.