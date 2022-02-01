Порт-о-Пренс, , 00:08 — REGNUM Выбранный оппозицией на должность президента Гаити бывший управляющий Банка Республики Фриц Жан заявил 31 января о намерении достичь полного соглашениями со всеми силами страны, кроме правительства премьер-министра Ариэля Анри. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Президентский дворец в Порт-о-Пренсе, Гаити DrGulas

Накануне самопровозглашённая Национальная переходная комиссия Гаити (CNT), сформированная представителями оппозиционных политических партий и общественных организаций избрала Фрица Жана главой двухлетнего переходного правительства, задачами которого заявлено укрепление государственных институтов и решение глубокого политического, экономического и социального кризиса.

Премьер-министр Анри никак не прокомментировал прошедшие в выходные выборы, однако накануне он исключил возможности создания временного переходного правительства, которое может быть созвано к 7 февраля.

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