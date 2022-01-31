Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Президент США Джо Байден уведомит Конгресс о своём намерении дать Катару статус основного союзника вне блока НАТО.

Катар CIA

Об этом Байден заявил 31 января в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

«Я уведомлю Конгресс о том, что внесу Катар в перечень основных союзников вне блока НАТО, отразив тем самым всю важность наших отношений», — сказал Байден.

При этом он заявил, что считает Катар «верным другом и надёжным, понимающим партнером».

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