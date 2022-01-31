Белград, 1 февраля, 2022, 00:56 — ИА Регнум. Визит спецпредставителя США по Западным Балканам Габриэля Эскобара в Приштину и Белград означает, что Вашингтон намерен поддержать усилия Евросоюза и его посредника Мирослава Лайчака, направленные на продление диалога Белграда и Приштины. Такое мнение высказал 31 января министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.

Mfa.gov.rs Никола Селакович

Тем не менее, считает Селакович, с тех пор как премьер-министром сепаратистского Косово стал Альбин Курти, диалог между Белградом и Приштиной стагнирует.

«Диалог обременен тем, что Приштина не проявляет и малейшей заинтересованности в том, чтобы реализовать предыдущие договоренности. Они обязаны формировать Сообщество сербских муниципалитетов в соответствии с Брюссельским соглашением. Белград свои обязательства выполнил, а Приштина не только не выполнила, но еще открыто заявляет, что не намерена это делать», — рассказал Селакович телеканалу Pink.

Напомним, что ранее президент сепаратистского Косово Вьоса Османи заявила о том, что Приштина не намерена создавать Сообщество сербских муниципалитетов, которое обладало бы полномочиями исполнительной власти. Мирослав Лайчак со своей стороны отметил, что Сообщество сербских муниципалитетов должно быть сформировано, но «нет ни одного разумного человека, который хотел бы, чтобы в Косово повторилась Республика Сербская».