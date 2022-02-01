Асунсьон, , 00:12 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли и еще четверо получили ранения в результате стрельбы, произошедшей 31 января на многотысячном концерте в парагвайском городе Сан-Бернардино. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Флаг Парагвая (сс) 總統府

Инцидент произошел в концертном зале имени Хосе Флореса, где в тот момент находилось около тысячи человек. Очевидцы сообщают, что огонь был открыт группой из десяти вооруженных людей.

Местные власти не исключают версию об умышленном нападении, но пока она не подтверждена официально.

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