Асунсьон, 1 февраля, 2022, 00:12 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли и еще четверо получили ранения в результате стрельбы, произошедшей 31 января на многотысячном концерте в парагвайском городе Сан-Бернардино. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

(сс) 總統府 Флаг Парагвая

Инцидент произошел в концертном зале имени Хосе Флореса, где в тот момент находилось около тысячи человек. Очевидцы сообщают, что огонь был открыт группой из десяти вооруженных людей.

Местные власти не исключают версии об умышленном нападении, но пока она не подтверждена официально.