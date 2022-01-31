Рим, , 23:19 — REGNUM Правительство Италии на заседании в понедельник, 31 января, решило продлить еще на 10 дней масочный режим в общественных пространствах на открытом воздухе, а также запрет на работу дискотек и иных подобных развлекательных заведений.

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По данным на 31 января, в Италии умерли 146 498 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 349 (днем ранее — на 235). Число подтвержденных носителей выросло на 57 715 (днем ранее — на 104 065). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 10 983 116 — более 18% населения страны. В настоящее время заражены 2 592 606 человек (на 51 211 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 47,8 миллиона человек (более 79,4% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, гостиницы, пользоваться городским и междугородним транспортом).