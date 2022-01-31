Турин, Италия, 31 января, 2022, 23:15 — ИА Регнум. В Италии зафиксировано значительное обмеление реки По, а также ряда озер на севере страны, в том числе озера Комо, передают местные СМИ в понедельник, 31 января.

Исаак Левитан. Озеро Комо. Италия. 1894

По данным экспертов бизнес-ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, засуха обходится стране примерно в 1 млрд евро ежегодно.

Следует исправлять ситуацию немедленно, используя средства, полученные в рамках кредитов ЕС на борьбу с коронакризисом, полагают в Coldiretti.