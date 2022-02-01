1 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 00:37 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена стремится к серьезной и устойчивой дипломатии с Северной Кореей на фоне наращивания испытаний ракетных запусков КНДР. При этом высшие представители администрации Белого дома указывают, что действия Пхеньяна тревожны и все более дестабилизируют ситуацию. Накануне, 30 января, Северная Корея запустила самую мощную ракету с момента вступления Байдена в должность в 2021 году. Японские и южнокорейские военные заявили, что ракета, запущенная по высокой траектории во избежание территориальных пространств соседей, поднялась на максимальную высоту 2 километров, а также пролетела 800 километров, прежде чем упала в море.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы осуждаем ракетные запуски КНДР», — заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена, добавив, что они «нарушают резолюции Совета Безопасности и представляют угрозу для международного сообщества».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Серьезная и продолжительная дипломатия. Сколько денег в месяц в течение какого времени потребуется для этого? Каковы шансы на положительный исход?» — интересуется mcmxl8.

«Если бы только наша политика позволяла нам быть едиными против наших врагов. Я бы в любой день сражался против КНДР бок о бок и с демократами, и с республиканцами. Однако наша политика занимается другим», — негодует independent11239.

«Администрация Байдена стремится к «серьезной и устойчивой» дипломатии, как в Афганистане?» — спрашивает MAN581.

«Трамп держал ракеты КНДР под контролем. Но Трамп говорил гадости, поэтому за него нельзя было голосовать», — пишет cebfox399.

Северная Корея и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Слабость, проявленная режимом Байдена в обращении с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ободрила наших врагов, которые теперь плюют нам в лицо», — считает IioneIMessi.

«Я не могу дождаться, когда услышу обращение Джо «О положении дел в стране». Он снова будет посмешищем», — уверен thered, whiteandtheblue!

«За один год Джо Байден превратил Соединенные Штаты в посмешище для всего мира», — негодует bsink-twn.

«Он поступил гораздо хуже, из-за его беспечности в Афганистане погибли люди из других стран», — отвечает whaaaaaaaaat.

«Северная Корея будет делать всё, что захочет, пока Байден на посту президента», — комментирует it's-ame, mario!

«Байден думает, КНДР боится его? В январе 2022 года КНДР провела больше ракетных пусков, чем за весь 2021 год, и больше, чем за всё время правления президента Трампа с 2016 по 2020 год. Это должно сказать вам кое-что о том, как они боятся Байдена», — подчеркивает justin060.

«Я предполагаю, что демократы не потерпят, чтобы Байден стремился к дипломатии с Северной Кореей, поскольку они обрушились на Трампа за это, хотя Трамп никогда не платил Северной Корее кучи денег, как это делал Билл Клинтон», — вспоминает stabguts.

«Устойчивая дипломатия с КНДР? Трамп сделал это. Байден никогда не достигнет успехов Трампа во внешней политике. Байден сфальсифицировал выборы, чтобы потерять наш авторитет как за рубежом, так и внутри страны», — переживает demterrorists.

«Держу пари, что КНДР трясется в своих сапогах, зная, что Джо Байден недоволен ими. Если они не начнут вести себя хорошо, Джо будет вынужден послать Камалу, чтобы выяснить основные причины их ракетных запусков. На этот раз он действительно настроен по-деловому», — иронизирует Earth01.

«Наша дипломатия терпит неудачу в конфликте между Украиной и Россией, Китай начеку, а КНДР играет с ракетами… что от нас останется после еще 3 лет катастрофического президентства?» — негодует Medar.

Ранее глава японского минобороны Нобуо Киси заявил, что серьезной угрозой для всего мирового сообщества, включая Японию, являются продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи.

Нобуо Киси Mod.go.jp

Как отметил министр обороны Японии, КНДР часто проводит с 2014 года ракетные испытания и это, по его мнению, делается для того, чтобы усовершенствовать ракетные технологии.

Также Киси уточнил, что из-за продолжающихся северокорейских ракетных испытаний он дал распоряжение о продолжении сбора и анализа информации о них, а также о принятии всех возможных мер предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск баллистической ракеты средней дальности подтвердили власти Северной Кореи.

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