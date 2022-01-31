Тегусигальпа, 31 января, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила 31 января, что отправит запрос о возрождении Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью в Организацию Объединенных Наций до конца недели. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

(сс)Ricardo Stuckert Сиомара Кастро. Президент Гондураса

По словам министра иностранных дел Эдуардо Рейны, данный запрос был одним из предвыборных обещаний Кастро, которые она обещала реализовать в первые 100 дней правления. Официальный запрос будет отправлен генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

«Мое правительство не станет продолжать водоворот грабежей, обрекших молодое поколение на выплату долгов. У нас есть право перестроиться на суверенные ценности, а не на ростовщичество», — пообещала Кастро на инаугурации.