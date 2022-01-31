Вашингтон, , 23:01 — REGNUM Против конкретных представителей российской элиты и членов их семей разработаны американский санкции, сообщила 31 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Санкции рассчитаны на случай «дальнейшего вторжения на Украину» со стороны России.

Джен Псаки (сс) The White House

Псаки «Могу подтвердить, что мы разработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдёт на дальнейшее вторжение на Украину».

Она пояснила, что под новые санкции подпадают люди, которые относятся «к ближнему кругу Кремля». Также санкции коснутся тех, кто «причастен к дестабилизирующему поведению Кремля». Входящие в чёрный список находятся, отмечает Псаки, в сильной финансовой зависимости от Запада.

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