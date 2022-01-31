Рим, 31 января, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Здравоохранение должно быть бесплатным, сказал в понедельник, 31 января, папа римский Франциск.

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Ситуации, когда размер получаемой медицинской помощи зависит от финансовых возможностей больного, недопустимы, отметил папа.

Государственная система здравоохранения в Италии — одно из самых больших социальных достоинств страны, его следует бережно хранить, добавил Франциск.