Белград, , 00:42 — REGNUM Запрет импорта пищевой продукции из Сербии в Белоруссию не будет иметь серьезных последствий для сербского сельского хозяйства. Такое мнение высказал сербский эксперт в области аграрной экономики Жарко Галетин 31 января.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это решение (о введении санкций против Сербии со стороны Минска — ИА REGNUM) больше касается политики и политических отношений. Я верю, что это принудительные меры как со стороны Сербии, так и со стороны Белоруссии», — рассказал Галетин в эфире телеканала РТС.

По его словам, в наибольшей степени последствия белорусского эмбарго ощутят сербские производители корма для животных.

«Это единственная сфера сельскохозяйственного и продовольственного сектора, которая имела свою нишу на этом рынке», — уточнил Галетин.

Напомним, что ранее Белоруссия внесла Сербию и Лихтенштейн в список стран, из которых запрещено импортировать пищевую продукцию. Это стало Минска на присоединение Белграда к санкциям ЕС против Белоруссии.