Ньюкасл, Великобритания, 31 января, 2022, 22:56 — ИА Регнум. 26-летний английский фланговый атакующий защитник «Астон Виллы» Мэтт Таргетт стал игроком «Ньюкасл». Арендное соглашение рассчитано на четыре месяца до конца мая 2022 года. Об этом сообщили на официальном сайте «сорок».

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Мэтт Таргетт перешел в «Астон Виллу» 1 июля 2019 года из «Саутгемптона» за 15,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 17 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» предложил «Брайтону» 15 миллионов евро за трансфер 29-летнего центрального защитника Дэна Бюрна.

В январское трансферное окно состав «сорок» пополнили Киран Триппьер (из «Атлетико» за 16,2 миллиона евро), Крис Вуд (из «Бернли» за 30 миллионов евро) и Бруно Гимарайнс (из «Лиона» за 42,1 миллиона евро).