Нью-Йорк, США, 31 января, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Ведущий подкаста The Joe Rogan Experience Джо Роган пообещал сбалансировать «спорные мнения» в своем подкасте после того, как он подвергся критике со стороны Нила Янга, Джони Митчелл и других музыкантов за распространение «ложной» информации о коронавирусе. Об этом 31 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

YouTube Джо Роган

На прошлой неделе Нил Янг поделился письмом, адресованным его руководству и лейблу звукозаписи, с просьбой удалить его музыку из Spotify «немедленно». Джони Митчелл также решила встать на сторону Нила Янга, заявив, что она «удалит всю мою музыку из Spotify». Она добавила, что «солидарна с Янгом и медицинскими сообществами по этому вопросу».

Генеральный директор Spotify Дэниел Эк с тех пор заявил, что потоковый сервис работает над добавлением «рекомендации по контенту» в «любой эпизод подкаста, который включает обсуждение коронавируса».

https://www.instagram.com/tv/CZYQ_nDJi6G/

В новом, почти 10-минутном видео, опубликованном в своем Instagram-аккаунте, Джо Роган ответил на шквал критики, заявив, что он «будет стараться привлечь людей с разными мнениями» к своему подкасту. Несмотря на то, что он «никогда не пытался ничего сделать с этим подкастом, кроме как просто поговорить с людьми», Роган признал, что он «ошибся», и согласился с решением Дэниела Эка добавить «рекомендации по контенту» к контенту о коронавирусе. «Я обещаю вам, что сделаю все возможное, чтобы попытаться сбалансировать противоречивые точки зрения, чтобы мы могли найти из всех лучшую», — сказал Роган.

Он также сказал, что у него «нет никаких обид» по отношению к Янгу или Митчелл, добавив, что он «большой поклонник Нила Янга».