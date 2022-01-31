Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Сейсмические толчки магнитудой 4,5 зарегистрированы на территории американского штата Оклахома, сообщает 31 января Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение

По данным сейсмологов, очаг землетрясения, зафиксированного в 20:10 мск, располагался на на глубине 7,9 км.

Эпицентр подземных толчков находился на семь км к северо-западу от населенного пункта Медфорд, в котором живет около тысячи человек.

О пострадавших и разрушениях данные не поступали.

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