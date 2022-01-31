Рим, 31 января, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Италии подозревают 78 человек в причастности к мошенническим схемам получения бюджетной поддержки, рассчитанной на предприятия, пострадавшие от коронакризиса, передают национальные СМИ в понедельник, 31 января.

Евро

Подозреваемые, по версии следствия, нашли способ обналичивать полученную помощь, а деньги хранили на собственных складах на тележках, жалуясь друг другу, что «заканчивается место».

35 человек задержано. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 440 млн евро.