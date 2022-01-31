Тула, , 22:48 — REGNUM 29-летний сербский центральный нападающий Джордже Деспотович близок к переходу в тульский «Арсенал». Как сообщает издание «Чемпионат», «пушкари» договорились о подписании контракта с Деспотовичем.

Джордже Деспотович Антон Зайцев

Вчера, 30 января, сербский нападающий расторг контракт с казанским «Рубином» по обоюдному согласию сторон. Соглашение Деспотовича с «Рубином» истекало 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Деспотович принял участие в десяти матчах за «Рубин» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Арсенала» и одной результативной передачей.

В январское трансферное окно «Арсенал» покинул лидер команды Даниил Хлусевич, на счету которого 6 (4+2) очка по системе гол+пас в шестнадцати матчах регулярного чемпионата.