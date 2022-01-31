Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Угроза вторжения России на Украину реальна, сообщила 31 января журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Белый дом Цитата со страницы Меланьи Трамп в Twitter

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Отметив, что на украинской границе находится более чем 100 тысяч российских военнослужащих, а также российский контингент размещён на территории Белоруссии, Псаки заявила, что «Россия предпринимает усилия по дестабилизации Украины, в том числе посредством возможной «операции под чужим флагом»».

Представитель Белого дома подчеркнула, что «Россия может вторгнуться в любое время». Что касается Вашингтона, то он предпринимает усилия «по информированию американской общественности и мирового сообщества о серьёзности этой угрозы».

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