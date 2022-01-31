Кито, 31 января, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Эквадора начало 31 января регистрацию эквадорцев, проживающих на Украине, через своё посольство в Австрии. Об этом сообщает новостное агентство El Universo.

Флаг Эквадора

Сбор информации и проверка сроков действия паспортов необходимы для активации плана действий в чрезвычайных ситуациях в связи с событиями на территории Украины. В настоящее время известно о 400 гражданах Эквадора, проживающих или находящихся на Украине.

В сообщении МИД также говорится о начале переговоров с разными странами с целью получения дополнительной поддержки в случае необходимости.