Рим, 31 января 2022, 22:46 — REGNUM Лидер «Лиги» Маттео Сальвини в понедельник, 31 января, предложил создать в Италии новую правоконсервативную партию по примеру американских республиканцев.
Объединение нынешних правоцентристских сил должно происходить на федеративной основе, полагает он.
Сальвини предложил войти в указанную новую структуру партии Сильвио Берлускони.
Предполагается, что третья крупная правоконсервативная партия, «Братья Италии» (которая, в отличие от двух других, осталась в оппозиции в правительству Марио Драги) участия в указанном объединении не примет, и размежевание правых сил Италии на «умеренные» и «принципиальные» («Братья Италии») будет завершено.
Совокупный рейтинг трех указанных партий в последние годы приближается к 50%, однако по разным причинам они так и не смогли сформировать правительство самостоятельно.