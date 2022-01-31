Рим, 31 января, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини в понедельник, 31 января, предложил создать в Италии новую правоконсервативную партию по примеру американских республиканцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Объединение нынешних правоцентристских сил должно происходить на федеративной основе, полагает он.

Сальвини предложил войти в указанную новую структуру партии Сильвио Берлускони.

Предполагается, что третья крупная правоконсервативная партия, «Братья Италии» (которая, в отличие от двух других, осталась в оппозиции в правительству Марио Драги) участия в указанном объединении не примет, и размежевание правых сил Италии на «умеренные» и «принципиальные» («Братья Италии») будет завершено.

Совокупный рейтинг трех указанных партий в последние годы приближается к 50%, однако по разным причинам они так и не смогли сформировать правительство самостоятельно.