Москва, , 00:36 — REGNUM В Армении больше нет готовности жертвовать чем-либо существенным ради Нагорного Карабаха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил ведущий научный сотрудник МГИМО МИД, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас много ищут каких-то геополитических предпосылок в поведении армянской власти, игнорируя тот важный момент, что в самом армянском обществе накопилась усталость от карабахского конфликта, и той мобилизации, той готовности жертвовать чем-то за Карабах, которая определённым образом была в 90-е годы, сейчас нет. Общество меняется, и меняются его приоритеты, и политики, естественно, на это реагируют», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что разговоры в России о Карабахе все сводятся к каким-то общим геополитическим формулировкам, а собственная динамика внутри Армении не рассматривается.