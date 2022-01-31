Ливерпуль, Великобритания, 31 января 2022, 22:41 — REGNUM «Фулхэм» отклонил первое предложение «Ливерпуля» на предмет трансфер 19-летнего английского атакующего полузащитника португальского происхождения Фабио Карвалью.

Игроки «Ливерпуля»
Игроки «Ливерпуля»
Liverpoolfc.com

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «дачники» просят за Фабио Карвалью более семи миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 19-летнего полузащитника в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Фабио Карвалью принял участие в восемнадцати турах Чемпионшипа 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В прошлом сезоне полузащитник забил один мяч в четырех матчах Английской Премьер-лиги.

Ранее «Ливерпуль» объявил о трансфере атакующего полузащитника «Порту» и сборной Колумбии Луиса Фернандо Диаса Маруланды за 45 миллионов евро. Еще 20 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов.