Ливерпуль, Великобритания, 31 января, 2022, 22:41 — ИА Регнум. «Фулхэм» отклонил первое предложение «Ливерпуля» на предмет трансфер 19-летнего английского атакующего полузащитника португальского происхождения Фабио Карвалью.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «дачники» просят за Фабио Карвалью более семи миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 19-летнего полузащитника в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Фабио Карвалью принял участие в восемнадцати турах Чемпионшипа 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В прошлом сезоне полузащитник забил один мяч в четырех матчах Английской Премьер-лиги.

Ранее «Ливерпуль» объявил о трансфере атакующего полузащитника «Порту» и сборной Колумбии Луиса Фернандо Диаса Маруланды за 45 миллионов евро. Еще 20 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов.