Дублин, , 22:38 — REGNUM Участники ирландской рок-группы U2 вокалист Боно и гитарист Эдж поделились акустической версией своего сингла 1983 года Sunday Bloody Sunday, который открывал их альбом War. Об этом 30 января рассказал портал Pitchfork.

Группа U2 Remy

Релиз посвящен 50-й годовщине Кровавого воскресенья и жертвам акции протеста в Северной Ирландии, произошедшего 30 января 1972 года.

В ноябре группа выпустила новый сингл под названием Your Song Saved My Life— он появился в саундтреке к мультфильму «Зверопой 2». Боно также озвучил персонажа в этом фильме.

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