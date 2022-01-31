Дублин, 31 января 2022, 22:38 — REGNUM Участники ирландской рок-группы U2 вокалист Боно и гитарист Эдж поделились акустической версией своего сингла 1983 года Sunday Bloody Sunday, который открывал их альбом War. Об этом 30 января рассказал портал Pitchfork.

Группа U2
Группа U2
Remy

Релиз посвящен 50-й годовщине Кровавого воскресенья и жертвам акции протеста в Северной Ирландии, произошедшего 30 января 1972 года.

В ноябре группа выпустила новый сингл под названием Your Song Saved My Life— он появился в саундтреке к мультфильму «Зверопой 2». Боно также озвучил персонажа в этом фильме.

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