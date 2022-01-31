Дублин, 31 января, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Участники ирландской рок-группы U2 вокалист Боно и гитарист Эдж поделились акустической версией своего сингла 1983 года Sunday Bloody Sunday, который открывал их альбом War. Об этом 30 января рассказал портал Pitchfork.

Remy Группа U2

Релиз посвящен 50-й годовщине Кровавого воскресенья и жертвам акции протеста в Северной Ирландии, произошедшего 30 января 1972 года.

В ноябре группа выпустила новый сингл под названием Your Song Saved My Life— он появился в саундтреке к мультфильму «Зверопой 2». Боно также озвучил персонажа в этом фильме.