Лондон, 31 января, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Британская ню-джаз исполнительница Анаис Мариньо, известная под сценическим именем Arlo Parks, сообщила, что ее новый сингл Softly выйдет на этой неделе. Об этом 31 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

YouTube Arlo Parks

Softly станет первым новым материалом исполнительницы в 2022 году и последует за прошлогодним дебютным альбомом Mercury, получившим премию Collapsed In Sunbeams. Arlo Parks также номинирована на премию «Грэмми» в двух категориях — «Лучший новый исполнитель» и «Лучший альтернативный альбом».

https://twitter.com/arloparks/status/1487138497605640192

Прошлым летом психоделик-рок группа Unknown Mortal Orchestra исполнила ремикс на песню певицы Too Good. Релиз нового сингла Arlo Parks состоится 1 февраля.