Анкара, 31 января, 2022, 22:31 — ИА Регнум. 31 января турецкий футбольный клуб «Галатасарай» объявил о заключении с каталонской «Барселоной» арендного соглашение по 22-летнему испанскому голкиперу Иньяки Пенье.

ФК Галатасарай

За «Галатасарай» Иньяки Пенья будет выступать до 30 июня 2022 года. С «Барселоной» соглашение голкипера действует до конца сезона 2022/23. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Пенью в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Иньяки Пенья, выступая за второй состав «Барселоны», принял участие в девяти турах Первого Дивизиона RFEF 2021/22, в которых пропустил восемь мячей и получил одну желтую карточку.

6 февраля «Галатасарай» в матче 24-го тура турецкой Суперлиги 2021/22 сыграет с «Аланьяспором». Встреча пройдет в Аланье на стадионе «Аланья Оба».