Приштина, Сербия, 1 февраля, 2022, 00:16 — ИА Регнум. США полностью поддерживают «независимость и территориальную целостность Косово». Об этом заявил спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар 31 января в Приштине.

State.gov Габриэль Эскобар

Эскобар добавил, что США поддерживают диалог о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной и интеграцию всех стран Западных Балкан в Евросоюз.

«Я хотел бы сказать, что США полностью поддерживают независимость и территориальную целостность Косово. Вы проявили себя в качестве солидного партнера, хорошего друга, и мы вам за это благодарны. Мы считаем, что перед Косово, так же, как и перед всем регионом, открываются отличные возможности. Вы европейцы, вы принадлежите Европе в экономическом, культурном и историческом смысле. Мы работали с европейскими коллегами над восприятием Западных Балкан не как территории угроз, а как территории хороших возможностей», — процитировал слова Эскобара портал Reporteri.

Напомним, что Габриэль Эскобар 31 января прилетел в Приштину вместе со спецпредставителем Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком. По окончании переговоров с руководством сепаратистского Косово Эскобар и Лайчак 2 февраля поедут в Белград на встречу с руководством Сербии.