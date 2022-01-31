Лондон, , 22:13 — REGNUM Телефонные переговоры британского премьер-министра Джонсона с президентом России Владимиром Путиным были назначены на 31 января, но сорвались из-за того, что Джонсон оправдывался в парламенте за свои «ковид-вечеринки», сообщает 31 января The New York Times со ссылкой на слова премьер-министра страны.

Борис Джонсон Chatham House

Издание утверждает, что Джонсон рассказал об этом в парламенте, заявив, что проведет сорванную беседу с Путиным при первой возможности.

По его словам, ранее было условлено, что переговоры состоятся в 19:00 мск.

Напомним, после скандала с «ковид-вечеринками» Джонсону предложили уйти в отставку, однако он отказался, заявляя, что нельзя поднимать этот вопрос в то время как Украине грозит «российская агрессия».

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