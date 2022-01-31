Лондон, , 22:10 — REGNUM Британский рок-исполнитель Сэм Фендер выступит на церемонии вручения премии BRIT Awards 2022. Об этом 31 января сообщил портал NME. Он разделит сцену с ранее объявленными артистами Doja Cat (настоящее имя — Амана Дламини), Dave (настоящее имя — Дэвид Омореги), Эдом Шираном, Холли Хамберстоун, Лиамом Галлахером и Little Simz (настоящее имя — Симбиату Аджикаво).

Кадр из клипа Сэма Фендера YouTube

В 2019 году Фендер стал обладателем премии в номинации «Восходящая звезда», а также был номинирован на звание «Артист года» и «Рок / альтернативный исполнитель года» на будущем мероприятии 2022 года. Его второй альбом Seventeen Going Under попал в шорт-лист претендентов на награду «Альбома года».

https://twitter.com/samfendermusic/status/1488098795841798144

«Выступить на церемонии вручения премии BRIT Awards в этом году — это выше всяких мечтаний. Я и моя группа так рады выйти на эту сцену, это будет круто», — сказал Фендер. Церемония состоится 8 февраля на лондонской арене O2.

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