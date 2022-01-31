Вашингтон, , 22:10 — REGNUM Американским послом на Украине будет назначена Бриджит Бринк, сообщает 31 января Bloomberg.

Бриджит Бринк, Андрей Галбур Mfa.gov.md

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Как сообщила корреспондент Bloomberg в Белом доме Дженнифер Джейкобс, источники в администрации американского президента Джо Байдена рассказали, что руководство страны «обсуждало кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла США на Украине».

Добавим, что пока Бринк является американским послом в Словакии.

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