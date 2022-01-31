Москва, , 22:08 — REGNUM 31 января на официальном сайте московского «Спартака» объявили, что 24-летний аргентинский центрфорвард Эсекьель Понсе проведет вторую половину сезона в аренде в испанском «Эльче».

Эсекиэль Понсе Андрей Пронин © ИА REGNUM

Понсе перешел в «Спартак» 1 июля 2019 года из римской «Ромы» за 3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Понсе принял участие в одиннадцати матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Большую часть сезона нападающий пропустил из-за травмы мениска, полученной 30 сентября в матче Лиги Европы против «Наполи».

На данный момент «Эльче» с пятью победами и 23-мя очками занимает пятнадцатую строчку в турнирной таблице испанской Примеры 2021/22. От зоны вылета команду из Валенсии отделяет пять очков.